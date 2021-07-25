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Лікар розповів, кому і навіщо може знадобитися третя доза вакцини від коронавірусу

Автор: Роман Мирончук

У США розглядають можливість третьої дози вакцини від коронавірусу. Повторні щеплення можуть отримати люди, у яких ослаблений імунітет.

Про це розповів головний спеціаліст з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, повідомляє Reuters.

Кого будуть прищеплювати третьою дозою вакцини

  • пацієнтів після трансплантації;
  • людей, які пройшли через хіміотерапію через рак;
  • людей з аутоімунними захворюваннями, які приймають імунодепресанти.

Експерт вважає, що саме ця група людей дуже вразлива до коронавірусної інфекції.

Недавні дослідження показали, що у вакцинованих людей може бути зниження імунітету до COVID-19. Фаучі заявив про те, що офіційні представники охорони здоров'я США вивчають дані, щоб визначити, коли можуть знадобитися додаткові дози вакцин.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, чи будуть в Україні робити третє щеплення від коронавірусу.

Ми також писали про те, що в Києві з'явилися нові тести на COVID-19, які виявляють штам "Дельта". Про це розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан.

В Україні вперше зафіксували два випадки зараження "Дельта"-штамом коронавірусу 14 липня. Даним штам був виявлений в Закарпатській області.

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