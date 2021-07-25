Лікар розповів, кому і навіщо може знадобитися третя доза вакцини від коронавірусу

У США розглядають можливість третьої дози вакцини від коронавірусу. Повторні щеплення можуть отримати люди, у яких ослаблений імунітет.
Про це розповів головний спеціаліст з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, повідомляє Reuters.
Експерт вважає, що саме ця група людей дуже вразлива до коронавірусної інфекції.
Недавні дослідження показали, що у вакцинованих людей може бути зниження імунітету до COVID-19. Фаучі заявив про те, що офіційні представники охорони здоров'я США вивчають дані, щоб визначити, коли можуть знадобитися додаткові дози вакцин.
Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, чи будуть в Україні робити третє щеплення від коронавірусу.
Ми також писали про те, що в Києві з'явилися нові тести на COVID-19, які виявляють штам "Дельта". Про це розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан.
В Україні вперше зафіксували два випадки зараження "Дельта"-штамом коронавірусу 14 липня. Даним штам був виявлений в Закарпатській області.