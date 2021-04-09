Лікар розповів, за яке лікування COVID-19 в Ізраїлі можна сісти у в'язницю

"Основна маса навантаження йде на первинну систему охорони здоров'я, на сімейних лікарів. Перш, ніж люди потрапляють в лікарню, вони лікуються у сімейного лікаря або біля своїх сусідів. У нас сусіди не можуть лікувати своїх сусідів — це можна загриміти у в'язницю", - розповів Бриль.

Також медик розповів, що ніяких гормонів та антибіотиків людині вдома не колять - це може призвести до погіршення стану людини. Все в Ізраїлі базується за принципом доказової медицини.

"Принцип не дати "легкому" пацієнту якісь препарати, які доведуть до лікарні. Спочатку все експериментували, але дивилися дослідження. Ці всі експерименти припинилися з червня 2020 року, протоколи майже не змінилися. Буквально мінімально — приходили нові препарати, але вони забиралися через деякий час. Основний принцип, припустимо, "легких" пацієнтів — симптоматичне лікування", - розповів медик.

За словами Бриля, без аналізів людині не призначають незрозумілого лікування. Якщо лікар призначив лікування і воно призвело до смертності - він може потрапити за ґрати.

"Ніяких гормонів типу дексаметазону, антибіотиків будинку, без аналізів призначення незрозумілих лікувань, які призводять до підвищеної смертності і до підвищеної важкості захворювання. У нас цього немає. У нас за це лікар піде у в'язницю", — підкреслив Борис Бриль.