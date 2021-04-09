ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лікар розповів, за яке лікування COVID-19 в Ізраїлі можна сісти у в'язницю

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 10:01
Лікар розповів, за яке лікування COVID-19 в Ізраїлі можна сісти у в'язницю Фото: як лікують коронавірус в Ізраїлі (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Пацієнти з коронавірусом в Ізраїлі рідко потрапляють в лікарні і постійно на зв'язку зі своїм сімейним лікарем. Але є таке лікування, за яке лікар може потрапити у в'язницю.

Про це в програмі "Право на владу" розповів лікар з Ізраїлю Борис Бриль.

"Основна маса навантаження йде на первинну систему охорони здоров'я, на сімейних лікарів. Перш, ніж люди потрапляють в лікарню, вони лікуються у сімейного лікаря або біля своїх сусідів. У нас сусіди не можуть лікувати своїх сусідів — це можна загриміти у в'язницю", - розповів Бриль.

Також медик розповів, що ніяких гормонів та антибіотиків людині вдома не колять - це може призвести до погіршення стану людини. Все в Ізраїлі базується за принципом доказової медицини.

"Принцип не дати "легкому" пацієнту якісь препарати, які доведуть до лікарні. Спочатку все експериментували, але дивилися дослідження. Ці всі експерименти припинилися з червня 2020 року, протоколи майже не змінилися. Буквально мінімально — приходили нові препарати, але вони забиралися через деякий час. Основний принцип, припустимо, "легких" пацієнтів — симптоматичне лікування", - розповів медик.

За словами Бриля, без аналізів людині не призначають незрозумілого лікування. Якщо лікар призначив лікування і воно призвело до смертності - він може потрапити за ґрати.

"Ніяких гормонів типу дексаметазону, антибіотиків будинку, без аналізів призначення незрозумілих лікувань, які призводять до підвищеної смертності і до підвищеної важкості захворювання. У нас цього немає. У нас за це лікар піде у в'язницю", — підкреслив Борис Бриль.

Як ми писали раніше, лікар Борис Бриль розповів про лікування COVID-19 в Ізраїлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Коронавірус
LITE
Свято 9 квітня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
Свято 9 квітня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини