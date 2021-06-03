Лікар розповів, чим загрожує втрата нюху після COVID-19

Але є і ті люди, у яких нюх зникає на довгий час.

Аносмію (втрату нюху) пов'язують з пошкодженням:

нюхальних нервових клітин;

нюхових цибулин;

ділянки кори головного мозку, який відповідає за розпізнавання запахів;

підтримуючих клітин нюхального епітелію.

Якщо у вас виробилися антитіла до вірусу, а нюх не повернувся або спотворився, почекайте 2-3 тижні. На жаль, немає медикаментів, які можуть повернути нюх швидко, як вам би хотілося.

Втрата нюху може бути дуже небезпечна, через те, що впливає на апетит. Він через це знижується. Запахи ми сприймаємо ортоназально і ретроназально.

"Ортоназально, тобто через ніс, коли вдихаємо аромат квітки або страви з повітрям. Молекули запаху потрапляють в ніс. Потім - в нюхову щілину, де їх зчитують нюхові клітини з віями. І кінцева станція-мозок, куди нюхові клітини відправляють інформацію про запах їжі через нюховий нерв", - розповіла лікар.

При аносмії ми не можемо відчувати запахи ніяк. Це впливає не тільки на апетит, але і знижує рівень харчової безпеки. Людина не може відрізнити зіпсоване блюдо від свіжого, солоне або гірке від солодкого.