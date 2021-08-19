Лікар розповів, що через "Дельту" ситуація з COVID-сертифікатами зміниться

Медик зазначив, що для такого індійського штаму коронавірусу необхідний новий вид вакцини.

У зв'язку з цим ситуація з дією сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 буде змінюватися.

"Важлива ремарка, в Євросоюзі це COVID-сертифікат. Ми постійно говоримо про вакцинацію. Всі інші варіанти, які на сьогодні в ЄС входять в сертифікат - це і ПЛР-тест, і ті, хто раніше перехворів - у нас чомусь про це забувають", - розповів імунолог.

Він також додав, що в Євросоюзі термін дії COVID-сертифікатів становить 9 місяців з моменту вакцинації (в Україні - тільки 180 днів, тобто пів року)

Лікар звернув увагу, що дані про зараження вакцинованих нині вже є з США, Ізраїлю та Великої Британії.

"Позитивно те, що ті, хто перехворіли, вони або не хворіють, або хворіють легко", - додав медик.