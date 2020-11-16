Лікар розповів, що робити, якщо при COVID-19 скаче температура і болить під лопатками

Український медик Павло Силковський розповів, що не потрібно впадати в паніку і писати заповіт, якщо у вас при коронавірусі скаче температура і болить між лопатками і внизу спини. Лікар повідомив, що болі під лопатками і в грудній клітці говорять лише про те, що у людини вірусна інтоксикація. Ці симптоми вказують не на важку пневмонію, викликати швидку допомогу не потрібно. Про це Павло написав на своїй Facebook-сторінці.

За словами лікаря, легені не болять і ці симптоми швидко пройдуть. Також Силковський уточнив, що стрибання температури при COVID-19 - це нормальна робота організму під час хвороби. Не варто панікувати і нервуватися. Це може тривати протягом двох тижнів, а потім пройде.

Лікар повідомив, що кашель при інфекції не повинен викликати паніку, таким способом легені очищаються.

"Якщо було покашлювання і потім сильний кашель, а ще температура і болить грудна клітка, це не означає, що легкі розпадаються і ви стаєте жертвою коронавірусу. В легенях багато уражених вірусом і вбитих організмом клітин, від яких потрібно позбуватися, а на їх місце регенерувати нові якісні. І кашель - це природний процес очищення від сміття, що зібрався в легенях. Кашляйте на здоров'я!" - написав медик.

Доктор рекомендує придбати пульсоксиметр і вимірювати рівень кисню у крові.

"Якщо він 95 і вище, то заспокоїтися і далі багато пити, дихати свіжим повітрям і рухатися. Навіть якщо це десятий або дванадцятий день захворювання. Температура поскаче і прийде в норму, болі вщухнуть, кашель заспокоїться, діарея припиниться і неприродна слабкість поступово зникне. А якщо кисень має тенденцію до зниження, тоді, звичайно, до лікаря", - порекомендував Силковський.

Павло висловив припущення, що через кілька місяців коронавірус почне стихати, а поки що, треба правильно лікуватися і не панікувати.

Як ми раніше писали, врач-отоларинголог розповів, що втрата нюху при коронавірусі свідчить про те, що швидше за все COVID-19 пройде в легкій формі.