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Лікар розповів, що буде з COVID-19 після травневих свят

Автор: Людмила Жукова

Після травневих свят в Україні число захворювань коронавірусом в країні збільшиться.

Такий прогноз озвучив лікар-імунолог Андрій Волянський в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Він вважає, що у вівторок, 11 травня, ми побачимо помітне збільшення випадків інфекції.

"Протягом святкових днів йде різке зниження випадків захворювання і кількості летальних випадків. У свята менше тестують і фіксують, тому коли ми вийдемо зі святкових днів, це буде вже найближчий вівторок, ми побачимо деяке збільшення. Але, тим не менш, на сьогодні ми маємо протягом 9 днів травня щодня 250 летальних випадків. Це різко контрастує з тими цифрами, які були у квітні – близько 400 щоденних летальних випадків. Це, безумовно, плюс", - зазначив імунолог.

Волянський вважає, що свята будуть своєрідним перепочинком від пандемії, але після них не варто розслаблятися та ігнорувати правила безпеки.

"Безумовно, якщо вдасться досягти показника 50% вакцинованих, то можна буде говорити, що колективний захист в Україні створено. На сьогодні ми маємо близько 25% людей, які перехворіли природним шляхом, якщо ще 40 або 45% будуть вакциновані - це вже необхідні 70% для колективного захисту", - резюмував медик.

Як ми раніше повідомляли, лікар повідомив, чому вакцинація не врятує українців від нових штамів коронавірусу.

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