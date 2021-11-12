Лікар розповів про марність популярного препарату в Україні: заборонений в Європі та США

Актовегін - популярний препарат в Україні, який дуже добре купується. Його часто призначають при недоумстві, яке він не лікує. До того ж ліки заборонені в країнах Європи та США.
Про це повідомив медик Євген Скрипник на своїй Facebook-сторінці
Доктор зазначив, що багато хто використовує Актовегін і не замислюється про наслідки та ефективність.
"Цікавий препарат, який багато років займав і займає лідируючі позиції в продажах в аптечній мережі в Україні", - зазначає лікар.
Зазвичай цей препарат в Україні призначають тим, у кого проблеми з пам'яттю, недоумство. За словами лікаря, деменція не лікується ніякими препаратами.
Актовегін являє собою депротеїнізований гемодериват з крові телят, що містить тільки фізіологічні речовини. Що ще залишається в складі - виробник не вказує.
"Фармакокінетика - невідома, навіть в інструкції до препарату написано: "За допомогою фармакокінетичних методів неможливо вивчити фармакокінетичні характеристики препарату Актовегін (абсорбція, розподіл і елімінація активних інгредієнтів), оскільки він складається тільки з фізіологічних компонентів, зазвичай наявних в організмі", - уточнює Скрипник.
Актовегін виробляється для країн колишнього Радянського Союзу, де він продається стабільно. У більшості європейських країн, США, Канаді - заборонений. FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) не дозволяє для використання Актовегін, уточнив лікар.
До речі, у ВООЗ, у переліку медичних препаратів Актовегін також відсутній.
Як ми раніше писали, лікар розвіяв міф про популярні ліки.