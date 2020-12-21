Лікар розкрила головну небезпеку коронавірусу для українців

Коронавірус представляє небезпеку швидкого поширення, що може призвести до обвалення роботи медичної системи. За словами лікаря-пульмонолога з Києва Світлани Гук, це є головною небезпекою COVID-19 в нашій країні.

Таку думку медик, завідуюча інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні №17, висловила в інтерв'ю Апостроф TV.

Медик каже, що незважаючи на те, що відсоток смертності від коронавірусу у всьому світі близько п'яти, хвороба може серйозно нашкодити медичній системі та економіці.

"Ніхто не говорить про те, що ми всі загинемо. Але, якщо ми всі в короткий час захворіємо, то, по-перше, не впорається медична система. А по-друге, нікому буде працювати, і це вдарить по економіці. Мова не йде про те, що карантин зупинить епідемію, він її розтягне", - вважає Світлана Гук.

Медик зазначила, що якщо люди масово почнуть хворіти на коронавірус, то захлинуться лікарні, лікарі теж захворіють. Але завдяки карантину цей процес і навантаження на медичну систему можна розтягнути, тоді з епідемією простіше справлятися.

Раніше лікарі розповіли, що відомо про новий штам коронавірусу, який поширився по Великобританії і продовжує заражати людей у всьому світі.

Також у ВООЗ назвали ключові симптоми коронавірусу, за якими можна визначити наявність хвороби.