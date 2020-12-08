Лікар розкрив реальну статистику коронавірусу в Україні: дані вражають

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Статистика коронавірусу в Україні може значно відрізнятися від реальної картини. Насправді інфікованих може бути в 4 або 5 разів більше, ніж доповідає МОЗ.

Таку думку висловив провідний український медик, головний лікар одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький, пише ТСН. Він вважає, що не всі хворі роблять ПЛР.

"В середньому, можна множити на 4 або 5. Якщо у нас офіційно була тисяча випадків за добу, помножимо цю цифру на 5, тому що не все зробили ПЛР, і маємо 5 тисяч. А тепер уявіть, що у нас не тисяча людей, а 14 тисяч, які у нас зараз офіційно є. Помножимо цю цифру на 5, це буде 60 тисяч осіб. Ми повинні розуміти, що ця цифра в кілька разів більше", - розповів лікар.

Тарас Жиравецький каже, що не всі люди мають можливість зробити тест на коронавірус, в тому числі і фінансову. Крім того, потужності українських лабораторій обмежені.

"Потрібно враховувати можливість виконання ПЛР всім бажаючим, можливість лабораторій і можливість українців робити тести на кошти, адже це б'є по бюджету. Адже багато хто фізично не може заплатити 800 або 1000 грн за тест", - зазначив Жиравецький.

Зазначимо, що з початку пандемії в Україні підтвердили 832 758 випадків коронавірусу. Якщо помножити цю цифру на 4 або 5, як каже Жиравецький, то дані вийдуть дійсно вражаючими.

Раніше лікар розповів також про симптоми коронавірусу, які означають, що хвороба може перетікати у важку форму.

Також Жиравецький перерахував місця, в яких найбільша ймовірність зараження коронавірусом.

А ось першу у світі людину вже вакциновано від коронавірусу препаратом, розробки компаній Pfizer і BioNTech. Випробуваною стала 90-річна британка.