Лікар розкрив особливості спотворення і втрати нюху при COVID-19: може не відновитися

Лікар зазначив, що згідно з науковими дослідженнями, якщо відбувається зниження нюху на початку COVID-19, то хвороба протікає легше. Крім того, як правило, немає ускладнень і пневмонії.

За словами медика, чіткого лікування при втраті нюху через коронавірусну хворобу зараз немає, і нині ведуться дослідження.

"Перш за все це гормональне лікування у вигляді спреїв. Повідомлення останніх 2 місяців показують, що немає перевірених підтверджень, що це виліковує і відновлює нюх", - розповів Юрочко.

Також він додав, що у світі говорять про так звану нюхову реабілітацію. Зокрема, при ній пацієнтам рекомендують брати речі з відомим запахами, наприклад лимон, мандарин або какао, і підносити до носа.

"Треба уявляти в голові, що це лимон, мандарин, шоколад і таким чином формувати оці нюхові шляхи в головному мозку", - пояснив отоларинголог.

Лікар розповів, що у своїй практиці стикався з випадками втрати нюху, які тривали кілька місяців.

"Була доросла пацієнтка з COVID-19, у якої не було нюху 4 місяці. У неї були ще спотворені відчуття нюху - вона казала, що відчуває дивні запахи, ніби щось горить або смердить", - сказав Юрочко.

Як пояснив отоларинголог, в цілому при втраті нюху потрібно чекати від 4 тижнів, після чого нюх відновлюється, але дуже повільно. При цьому є ризик, що нюх може не відновитися повною мірою.

"Ця ситуація не загрожує життю, але однозначно впливає на якість життя. Одна з моїх пацієнток говорила про те, що вона відчуває себе обмеженою, неповносправною. Друга пацієнтка проявляла певну агресію, бо їй здавалось, що щось негаразд. Це впливає на якість життя, яка однозначно стає гіршою. Смак це комплексне відчуття, це не тільки рецептори язика, вони поєднуються з нюхом. Відповідно запахи їжі потрапляють через носогорло і дають комплексне відчуття смаку", - розповів лікар.