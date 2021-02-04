Лікар розкрив одне з ускладнень після коронавірусу: вражає капіляри

Коронавірус не всіма переноситься в легкій і середній формі. У деяких інфекція дає серйозні ускладнення на внутрішні органи. COVID-19 викликає потім пневмоніт, який вражає капіляри в легенях.

Про це розповів кардіолог відділення кардіології Київської міської клінічної лікарні № 8 Олександр Яремчук "Фактам".

"Пневмоніт, який вражає капіляри легенів. Ці найдрібніші судини, по-перше, набухають, по-друге, в них утворюються мікротромби. А для пневмонії характерно ураження альвеол (у них відбувається газообмін). Лікуються ці два захворювання по-різному. Пневмоніт вимагає кортикостероїдів, які знижують набухання капілярів, а заодно зменшують і надмірну імунну реакцію, а також антикоагулянтів, прибирають мікротромби", - розповів медик.

За словами Яремчука, антибіотики при пневмоніті не потрібні.

"Ні, адже їм там не на що діяти. Західні дослідження доводять, що антибіотики потрібні менше десяти відсоткам хворих з пневмонітами", - повідомив лікар.

До речі, загальний аналіз крові не завжди розповість про бактеріальні ускладнення.

"Не завжди, але якщо визначити прокальцитонін, то можна впевнено припустити, що розвивається бактеріальний процес (проте він не обов'язково буде в легенях). При пневмоніті зазвичай виникає сухий кашель. Але якщо з'явилася гнійна мокрота, тримається підвищена температура, можна запідозрити бактеріальне ускладнення", - резюмував доктор.

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