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Лікар попередив українців про "сонний параліч": чи небезпечно це, і як уникнути такого стану

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Понеділок 07 лютого 2022 10:55
Лікар попередив українців про "сонний параліч": чи небезпечно це, і як уникнути такого стану Фото: Чи небезпечний сонний параліч (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сонний параліч - це розлад сну, який виникає у фазі швидкого сну. При цьому людина може перебувати в свідомості, або ж відчувати, що у свідомості, але при цьому не може рухатися. Таке явище можуть переживати дуже багато людей упродовж свого життя. І хоча під час "паралічу" ви можете відчувати реальний страх і навіть жах, само по собі явище небезпеки не несе.

Про це у Facebook розповів Євген Скрипник, лікар-невролог, психіатр.

За словами медика, під час такого стану багато людей можуть відчувати, що на них дивляться, відчувають поруч якусь істоту, і навіть те, що їх хтось душить. При цьому людина не може ані кричати, ані рухатися.

Саме звідси виник міф про домовика, але у такого явища є пояснення.

Що таке сонний параліч з точку зору науки

Євген Скрипник розповідає, що сонний параліч виникає під час фази сну, який має назву: швидкий сон.

У цей період сну спостерігається повна м'язова атонія-розслаблення м'язів, щоб людина не могла ходити і рухатися, так як у неї в цей період спостерігаються сновидіння!

В деяких випадках людина може бути навіть у свідомості, розплющити очі, але при цьому не може рухатися.

"Виникає відчуття страху, безпорадності і збільшується активність середнього мозку, який відповідає за порушення сприйняття і виникають галюцинації! Людина починає бачити, чого боїться! Якусь людину, істота, домовика, відчуває тиск на груди і т. д", - розповідає лікар.

Сонний параліч здебільшого виникає, коли людина спить на спині

Також може виникати при:

  • порушеннях сну,
  • зміні часових поясів,
  • зміні графіка роботи (нічні зміни),
  • при панічних розладах.

Сонний параліч сам по собі не несе небезпеку

Але від цього неприємного явища можна вберегтися за допомогою профілактики:

  • регулярно спіть 6-8 годин,
  • відмовтеся від гаджетів перед сном,
  • лягайте і прокидайтеся в той же час,
  • провітрюйте спальню,
  • намагайтеся спати не на спині.

Раніше ми писали, які речі суворо заборонено тримати в спальні.

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