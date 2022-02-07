Лікар попередив українців про "сонний параліч": чи небезпечно це, і як уникнути такого стану
Сонний параліч - це розлад сну, який виникає у фазі швидкого сну. При цьому людина може перебувати в свідомості, або ж відчувати, що у свідомості, але при цьому не може рухатися. Таке явище можуть переживати дуже багато людей упродовж свого життя. І хоча під час "паралічу" ви можете відчувати реальний страх і навіть жах, само по собі явище небезпеки не несе.
Про це у Facebook розповів Євген Скрипник, лікар-невролог, психіатр.
За словами медика, під час такого стану багато людей можуть відчувати, що на них дивляться, відчувають поруч якусь істоту, і навіть те, що їх хтось душить. При цьому людина не може ані кричати, ані рухатися.
Саме звідси виник міф про домовика, але у такого явища є пояснення.
Що таке сонний параліч з точку зору науки
Євген Скрипник розповідає, що сонний параліч виникає під час фази сну, який має назву: швидкий сон.
У цей період сну спостерігається повна м'язова атонія-розслаблення м'язів, щоб людина не могла ходити і рухатися, так як у неї в цей період спостерігаються сновидіння!
В деяких випадках людина може бути навіть у свідомості, розплющити очі, але при цьому не може рухатися.
"Виникає відчуття страху, безпорадності і збільшується активність середнього мозку, який відповідає за порушення сприйняття і виникають галюцинації! Людина починає бачити, чого боїться! Якусь людину, істота, домовика, відчуває тиск на груди і т. д", - розповідає лікар.
Сонний параліч здебільшого виникає, коли людина спить на спині
Також може виникати при:
- порушеннях сну,
- зміні часових поясів,
- зміні графіка роботи (нічні зміни),
- при панічних розладах.
Сонний параліч сам по собі не несе небезпеку
Але від цього неприємного явища можна вберегтися за допомогою профілактики:
- регулярно спіть 6-8 годин,
- відмовтеся від гаджетів перед сном,
- лягайте і прокидайтеся в той же час,
- провітрюйте спальню,
- намагайтеся спати не на спині.
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