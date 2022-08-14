Лікар попередив про небезпечну інфекцію, яку можна підхопити на ринку

Купуючи свіжі продукти на ринку, багато з нас бажає не тільки зекономити, а ще й поїсти свіженького "селянського". Але разом з натурпродуктом у кошику можна принести небезпечну інфекційну хворобу.
Про це розповів інфекціоніст з Полтави Роман Пономаренко.
За словами медика, це - небезпечна бактерія, про яку мало хто чув, і мало хто її бачив.
Зазвичай, типові клінічні прояви лістеріозу є:
За словами медика, хвороба має високу смертність. В групі ризику:
Інфекціоніст зазначає, що лістеріоз за рівнем смерті на третьому місці після вібріона та ботулізму. При цьому хворобу виявляють нечасто - 1 % серед кишкових інфекцій.
Великий відсоток (крім груп ризику) може мати безсимптомний перебіг, але у груп ризику приблизно у 50 % випадках може розвиватися менінгіт та сепсис (зараження крові). І саме це може призвести до смерті.
Середовищами існування бактерій є ґрунт і гнилі рослини, зокрема з корму для тварин, води, стічних вод.
Також ризик зараження виникає при низькому рівні обробки продуктів рослинного або тваринного походження.
Найчастіше - це молочні продукти. Тобто, основний шлях передачі - харчовий.
У третьому триместрі дана інфекція може призвести до втрати плода, передчасних пологів, в подальшому: неонатального сепсису, менінгіту та смерті.
Лікар радить споживати тільки пастеризоване молоко та інші продукти - правильно оброблені м'ясні продукти та продукти, які зберігаються у морозильній камері.
"Не купуйте продукти на стихійних ринках та мийте руки з милом", - додав інфекціоніст.
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