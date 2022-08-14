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Лікар попередив про небезпечну інфекцію, яку можна підхопити на ринку

Фото: Ринок Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Купуючи свіжі продукти на ринку, багато з нас бажає не тільки зекономити, а ще й поїсти свіженького "селянського". Але разом з натурпродуктом у кошику можна принести небезпечну інфекційну хворобу.

Про це розповів інфекціоніст з Полтави Роман Пономаренко.

Мова йде про лістеріоз

За словами медика, це - небезпечна бактерія, про яку мало хто чув, і мало хто її бачив.

Зазвичай, типові клінічні прояви лістеріозу є:

  • розріджені випорожнення,
  • підвищення температури тіла до 39-40 градусів,
  • блювання,
  • біль у м'язах.

Але не ці прояви небезпечні

За словами медика, хвороба має високу смертність. В групі ризику:

  • люди віком вище 65 років,
  • вагітні,
  • немовлята,
  • наявність тяжкої супутньої патології.

Інфекціоніст зазначає, що лістеріоз за рівнем смерті на третьому місці після вібріона та ботулізму. При цьому хворобу виявляють нечасто - 1 % серед кишкових інфекцій.

Для кого лістеріоз може бути смертельним

Великий відсоток (крім груп ризику) може мати безсимптомний перебіг, але у груп ризику приблизно у 50 % випадках може розвиватися менінгіт та сепсис (зараження крові). І саме це може призвести до смерті.

Джерела інфікування

Середовищами існування бактерій є ґрунт і гнилі рослини, зокрема з корму для тварин, води, стічних вод.

Також ризик зараження виникає при низькому рівні обробки продуктів рослинного або тваринного походження.

Найчастіше - це молочні продукти. Тобто, основний шлях передачі - харчовий.

В чому небезпека при вагітності?

У третьому триместрі дана інфекція може призвести до втрати плода, передчасних пологів, в подальшому: неонатального сепсису, менінгіту та смерті.

Як захиститися?

Лікар радить споживати тільки пастеризоване молоко та інші продукти - правильно оброблені м'ясні продукти та продукти, які зберігаються у морозильній камері.

"Не купуйте продукти на стихійних ринках та мийте руки з милом", - додав інфекціоніст.

Раніше ми писали, що 6-місячне немовля померло після жарознижувального. Лікар зі Львова зробила застереження.

Також повідомлялося про відомі заспокійливі ліки, які насправді не працюють.

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