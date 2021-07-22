Лікар попередив про "хворобу кондиціонерів": в чому небезпека і кому вона загрожує

За словами лікаря, кондиціонери можуть призводити до локального переохолодження окремих ділянок тіла з розвитком запальних реакцій м'язової системи. У народі в таких ситуаціях часто кажуть "шию продуло".

Запальні захворювання органів дихальної системи обумовлені не тільки значною різницею температури охолоджуваного повітря, але також впливом "сухого повітря" та інфекційного забрудненого повітряного потоку.

Більшість кондиціонерів призводять до надмірного видалення вологи і "висушують" повітря в приміщенні. Це може викликати нежить, запалення слизової горла, бронхів, легень.

Для кого кондиціонери можуть бути небезпечні

Чутливими до такого несприятливого впливу є пацієнти, які страждають:

бронхіальною астмою,

обструктивними бронхітами,

алергічними і вазомоторними ринітами.

Окрім того сухе повітря може викликати ураження кон'юнктиви і рогівки ока, яке супроводжується відчуттям сухості, наявності чужорідного тіла, печії.

В кондиціонерах розмножуються небезпечні мікроорганізми

Кондиціонери при неналежному догляді за ними здатні викликати інфекційне забруднення повітря, яке обумовлено розмноженням техногенних бактерій і грибкової флори на його внутрішніх поверхнях.

Легіонельоз - одне з небезпечних захворювань, що викликається бактеріями Legionella pneumophila, яке може призводити до пневмоній з важким перебігом захворювання.

Несправний прилад може отруїти

У разі витоку фреону з системи кондиціонування в закритому приміщенні може розвинутися отруєння людини.

Ще одним несприятливим фактором при використанні кондиціонерів може бути зниження вмісту кисню всередині приміщення при і закритих вікнах та відсутності припливно-витяжної вентиляції.

Через кілька годин перебування в такому приміщенні людина може почати відчувати головний біль, запаморочення, зниження концентрації уваги, дратівливість або сонливість.

Як правильно поводитися з кондиціонером?