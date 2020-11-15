Лікар перелічила аналізи, які потрібні для діагностики коронавірусу: їх шість

Лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук розповіла, як лікуватися хворим на коронавірус. Щоб обрати потрібний спосіб лікування, медики призначають шість аналізів крові та вимірюють вміст кисню у крові. Хворим із легкими симптомами COVID-19 вживати антибіотики і збивати невисоку температуру не слід.

Як сказала в інтерв’ю "Укрінформу" лікар Світлана Гук, перші 5-7 днів хвороби слід сприймати як звичайний вірусний процес. Тому температуру нижчу за 38,5 градусів збивати не варто. Натомість пульмонолог радить вживати хворим багато рідини й приймати вітаміни.

"Дайте організму попрацювати, не заважайте йому, він зробить всю роботу без ускладнень… Пийте 2-3 літри на день рідини – трав’яні чаї, воду, приймайте вітаміни С і Д, цинк (схем вже багато опубліковано). Висока температура після 5-7 дня – це вже привід, але ще не ознака, що все погано. Єдиний виняток – якщо у перші п'ять днів є симптоми, що не вкладаються у ваш досвід вірусної інфекції, такі як кровохаркання, сильна задишка, набряки ніг", - сказала вона.

Але, у разі високої температури понад 39°, яка триває кілька днів поспіль і погано збивається, необхідно здавати аналізи та вимірювати сатурацію.

"Аби визначитися, як лікувати пацієнта з COVID-19, важливі три обставини. Перше – висока температура та її регульованість (особливо після 5-7 дня захворювання). Друге – сатурація, вона має бути не нижчою 94%. Третє – 6 аналізів крові (загальний, СРБ (ц-реактивний) білок кількісно, D-димер, прокальцитонін і феритин, ЛДГ). З урахуванням цих трьох компонентів визначається обсяг лікування", - розповіла Гук.

Нагадаємо, раніше лікар отоларинголог розповів, що втрата нюху при коронавірусі свідчить про те, що найвірогідніше COVID-19 пройде в легкій формі.

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