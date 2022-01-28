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Лікар пояснила українцям, як посилити імунітет і захиститися від COVID-19 під час пандемії

Автор: Володимир Костирін

В Україні до "червоної зони" карантину ризикують потрапити ще 7 областей через зростання випадків COVID-19, і в МОЗ звертають увагу на низький рівень вакцинації в цих регіонах-кандидатах. Громадянам також дали поради, як можна під час епідемії зміцнити імунітет і захиститися від інфекції.

Про це 28 січня йдеться в повідомленні "Коронавірус інфо" в Telegram-каналі.

Корисними рекомендаціями поділилася лікар-імунолог КНП "Прикарпатський клінічний онкоцентр" Галина Курилів.

Кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного університету звернула увагу на важливість щеплень від COVID-19, і в разі необхідності - отримання додаткової, бустерної дози.

Як захиститися від коронавірусу

  • Отримайте повний курс щеплення і бустерну дозу. Якщо імунітет ослаблений через важкі захворювання, рекомендується додаткова доза.
  • Не забувайте про носіння масок або респіраторів
  • Ретельно мийте руки та користуйтеся антисептиками.
  • Обов'язково дотримуйтеся соціальної дистанції та уникайте скупчення людей, зважаючи на особливості штаму "Омікрон", що відрізняється високою заразністю.

Що підсилює імунітет

  • Вітамін D.
  • Препарати цинку.
  • Вітамін С.
  • Загартовування.
  • Прогулянки на відкритому повітрі.
  • Фізичні вправи.
  • Уникнення стресів.

Лікар-імунолог також звернула особливу увагу на важливість консультації з сімейним лікарем перед прийомом будь-яких вітамінів і препаратів.

Нагадаємо також, перед цим МОЗ України дав алгоритм дій при отриманні позитивного тесту на COVID-19.

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