Лікар пояснила, чому тести на COVID-19 можуть помилятися

Коронавірус у деяких людей може протікати безсимптомно, а про його наявність свідчить тест. Чи можна цьому вірити, якщо людина почуває себе чудово? Лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк розповіла, чи можна 100% довіряти результату тесту на COVID-19. За її словами, якщо це швидкі тести - то у них є велика похибка.

"Дуже важливо розуміти, про які тести ми говоримо. Якщо говоримо про швидкі тести, ми можемо мати велику похибку, будуть як хибнопозитивні тести, так і помилково негативні. На сьогоднішній день швидкі тести не використовуються для діагностики, вони можуть бути тільки методом скринінгу. А після них потрібно підтвердження методом ІФА або ПЛР", - розповіла лікар ТСН.

Сояк зазначила, що найточнішим тестом є на сьогодні ПЛР-тест. Якщо результат негативний - то цьому можна вірити. Але все-таки і тут існують похибки.

"І тут теж треба розуміти, що 25% в ПЛР-методі може бути хибно-негативних тестів. Це означає, що 25% обстежуваних, які отримали негативний результат, все одно можуть бути носіями вірусу. Це просто погрішності самого методу. Це потрібно розуміти. Але, якщо ми отримуємо позитивний результат ПЛР, це майже 100% наявність вірусу. Виходить, що хибно-негативних тестів в ПЛР-метод більше, ніж хибнопозитивних", - розповіла медик.

Як ми раніше повідомляли, доктор Комаровський пояснив причини помилкових КТ і ПЛР-тестів.