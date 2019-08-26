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Лікар потрібен завжди: Комаровський попередив про небезпечні симптоми у дитини

STYLERЖиття    26.08.2019 - 22:05
Лікар потрібен завжди: Комаровський попередив про небезпечні симптоми у дитини
Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський розповів про невідкладну допомогу хворій дитині

Доктор Комаровський розповів про тривожні симптоми розлади травлення у дитини, за яких необхідно терміново звернутися за невідкладною медичною допомогою. Про це іменитий педіатр написав на своїй Instagram-сторінці.

Також педіатр порадив, як допомогти дитині, у якої сильна діарея самостійно до прибуття медиків.

Лікар при діареї потрібен завжди в таких випадках:

  • кров у випорожненнях;
  • підвищення температури;
  • дитину б'є озноб, а шкіра стала блідою;
  • з'явилися ознаки зневоднення (шкіра, слизові та язик сухі, більше шести годин немає сечовипускання, дитина плаче без сліз).

Лікар потрібен завжди: Комаровський попередив про небезпечні симптоми у дитини

Комаровський розповів про невідкладну допомогу при сильній діареї у дитини (фото: pixabay com)

Як надати дитині невідкладну допомогу при проносі:

  • нічим не годувати;
  • рясне питво (розчини для регідрації - при цьому температура напою повинна дорівнювати температурі тіла);
  • використовувати жарознижуючі навіть при незначному підвищенні температури.

Лікар потрібен завжди: Комаровський попередив про небезпечні симптоми у дитини

Комаровський розповів про невідкладну допомогу при сильній діареї у дитини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, доктор Комаровський розповів про дуже поширений вірус, який майже всі діти переносять у віці до 10 років. Тим не менш діагноз ентеровірусна інфекція в поліклініках ставлять вкрай рідко.

Нагадаємо, раніше педіатр дав батькам підлітків кілька важливих порад щодо статевого виховання. Комаровський розповів, хто з батьків повинен розмовляти з дитиною на делікатні теми.

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Новини України Євген Комаровський
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