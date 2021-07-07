Лікар-невролог назвав небезпечні заспокійливі краплі, які викликають "барбітуратове слабоумство"

Такі краплі, що містять барбітурати, продаються в аптеках України. При цьому вони заборонені до використання в більшості країн Європи, США та Японії, зазначив медик. Він також додав, що в деяких країнах препарати, що містять фенобарбітал, навіть під забороною на ввезення.

"Всі вони містять препарат, який використовується для лікування судомних нападів - фенобарбітал, і при тривалому прийомі викликає залежність!"- каже лікар.

На початкових прийомах досить 10-15 крапель, а потім дозування може доходити до флакона за один раз.

Так, в разі порушення роботи серця людина може затягувати зі зверненням до лікаря, втрачаючи дорогоцінний час, і просто підсісти на такі краплі, при яких поступово формується залежність. При цьому в жодному кардіологічному протоколі ви не знайдете для лікування захворювань серця ці краплі, наголошує він.

Лікар також попередив про негативні наслідки при тривалому вживанні таких седативних препаратів. Зокрема, спостерігається зниження пам'яті, яке в цьому випадку називають "барбітуратове слабоумство".

"Тривалий прийом призводить до накопичення та отруєнням органів організму бромом! Людина хотіла зняти тривогу, стрес, а отримала важкі ураження печінки, нирок, серця, порушення статевої функції, депресивний стан та зниження пам'яті!"- розповів невролог.

Скрипник звернув увагу, що особливо ці краплі "люблять" люди старшого покоління.

"В аптеці продаються набагато безпечніші заспокійливі препарати, ніж ці краплі! Але, все одно, потрібна консультація вашого лікаря" - уклав він.