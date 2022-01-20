Лікар назвала три незвичайних симптому штаму Омікрон і повідомила, хто їм частіше хворіє

Хто найчастіше хворіє Омікроном

За словами фахівця, Омікроном хворіють найчастіше 30-річні люди, тоді як "Дельтою" - пацієнти у віці від 38 років.

Штам Омікрон передається в 4,2 рази швидше в порівнянні з "Дельтою", уточнила Лабанда.

Ознаки Омікрона

"Найпоширеніші симптоми "Омікрона": нежить, головний біль, втома, чхання, біль у горлі. До речі, відмінний від попередніх штамів симптом – чхання і захриплість голосу. А ось температуру фіксують тільки в чверті випадків. Тобто "Омікрон" дуже схожий на звичайний ГРВІ", - повідомила медик.

Лікар зазначила, що незважаючи на те, що "Омікрон" схожий на застуду, цей штам коронавірусу дуже небезпечний, оскільки він може спричинити тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію і летальні випадки.

Надія Лабанда закликала всіх вакцинуватися і робити бустерну дозу, а також не забувати про дистанцію і носіння захисних масок.

У щеплених людей також ще може бути кашель, нудота, м'язові болі, діарея і навіть шкірний висип.