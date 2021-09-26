Лікар назвала симптоми, за якими можна визначити, що у вас "Дельта"

За словами медика, в Україні не проводять геном-секвенування коронавірусів, щоб зрозуміти, яким саме штамом заразилася людина. Але судячи з тих зразків, які періодично відправляються за кордон, саме "Дельта" зараз найбільш поширена у нас.

Які симптоми можуть вказати, що у хворого "Дельта"

Лікар каже, що "Дельта" проявляється такими ознаками:

головний біль,

нежить,

біль в горлі,

підвищення температури.

При цьому підвищення температури може відбуватися хвилеподібно.

Часто при "Дельті" можуть бути шлунково-кишкові розлади - болі в животі, нудота, блювота, діарея.

А ось симптоми, властиві колишнім штамам коронавірусу - порушення нюху, кашель - трапляються тепер рідше.

Симптоми проявляються непослідовно

Хоча первинне навантаження при "Дельті" вище, чітка послідовність симптомів не простежується, і певного сценарію немає.

"Є люди, які хворіють легко і взагалі симптомів майже не помічають: легке першіння в горлі, нежить і слабкість кілька днів і все минає. У той же час у мене зараз на спостереженні є пацієнти, у яких - тільки діарея і блювота, а горло взагалі не болить. Тобто мозаїка симптомів у кожного різна і фіксованої послідовності, про яку можна було б розповісти, як сценарій, немає", - додала лікар.

Як визначити важкий перебіг хвороби

Лікар каже, що як і раніше поганою ознакою є температура 40, яка не збивається, сильні прояви з боку шлунково-кишкового тракту, низька сатурація.

"Якщо будь-який симптом має дуже гострий характер, наприклад, температура 40 і вона нічим не збивається, це - погана ознака. Якщо людина один раз вирвала і потім може собі спокійно щось пити, а температура 37,2 - це нормально. А ось коли після найменшого ковтка води відразу хочеться його "віддати", маємо важкий перебіг", - додала Світлана Гук.