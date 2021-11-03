Лікар назвала причину випадіння волосся після COVID-19

Причини поганого стану волосся

Перша причина - це дуже сильна інтоксикація організму після отримання терапії від СOVID-19. В цей час людина отримує у великих дозах антивірусну, антибактеріальну та імуномодулюючу терапію.

Друга причина - негативний вплив вірусу на організм людини. Він має токсичний вплив на кровоносні судини, які знаходяться поруч з волосяним фолікулом.

Через це волосся може починати випадати рівномірно по всій поверхні голови. Також може бути гніздове осередкове випадання волосся через порушення роботи імунної системи.

Лікар також розповіла, що, якщо людина важко хворіла на коронавірус і її підключали до апарату ШВЛ, то у неї спостерігається ішемічне випадання волосся, при якому йде порушення кровообігу в зоні росту самого волоса. Також можуть спостерігатися такі процеси, як некроз шкіри або рубцювання.

Ще може бути тотальне випадання волосся. В такому випадку волосся випадає по всьому тілу. Причина цього - інтоксикація, як, наприклад, у онкохворих під час хіміотерапії. Коли токсична дія проходить, то волосся знову починає рости.

Крім випадання волосся у людей, які перехворіли COVID-19, з'являється велика кількість сивого волосся. Це пов'язано з дефіцитом харчування, яке відчуває організм.