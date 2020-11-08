Лікар назвала головні помилки в лікуванні коронавірусу в Україні: відмовтеся від цього

В Україні станом на 8 листопада зареєстровано 460 тисяч випадків захворювань на коронавірус. Щоб визначити наявність інфекції, українці не завжди дотримуються процедури, запропонованої МОЗ. Деякі відправляються в приватні клініки для проведення ПЛР-тестування, деякі погоджуються на небезпечні та малорезультативні процедури. В процесі лікування так звані "панікери" з підвищеною відповідальністю зриваються, щоб купити кисневий концентратор. Які помилки допускають українці в лікуванні COVID-19 – розповіла лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

На думку доктора, хворі на коронавірус, часто зловживають комп'ютерною томографією, завдаючи при цьому додаткову шкоду здоров'ю. Про це Менжуліна заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

Медик підкреслює, що комп'ютерна томографія не для всіх обов'язкова і не всім допоможе показати перебіг хвороби.

"Не варто забувати, що комп'ютерна томографія – це не льодяники поїсти, це серйозна доза опромінення. Робити її просто так кожні два дні – це зловживання. КТ потрібно робити виключно за призначенням лікаря, але ж у нас ніхто цього не чекає. У нас що призначить Google, то пацієнти й роблять. Велика черга на КТ викликана панікою, у тому числі. Це не лікувальна процедура, а діагностика за необхідності", – пояснила вона.

Лікар також додала, що українські хворі COVID-19 з якоїсь причини вважають, що їм додому необхідно придбати кисневий концентратор.

"У мене питання – що ви будете з ним робити? У багатьох він просто стоїть як незатребуваний. Неправильне використання небезпечно навіть з протипожежної точки зору, і може спричинити жертви. У нас прийнято, не розбираючись ні в чому, брати найскладніший апарат, концентратор з великим літражем. Я знаю забезпечених людей, які себе додому закупили апарати ШВЛ. Хто на них буде працювати?" – зазначила інфекціоніст.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов пояснив, коли "коронавірусних" пацієнтів повинна забирати "швидка" для розміщення в лікарнях. За його словами, госпіталізація відбувається при наявності не менш як одного з симптомів, характерних для COVID-19.

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