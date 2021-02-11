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Лікар назвав можливу дату третьої хвилі COVID-19

Автор: Людмила Жукова

В Україні може настати третя хвиля коронавірусу вже в кінці цього літа. Вона виникне, незважаючи на масову вакцинацію.

Таку точку зору озвучив медик зі Львова Тарас Жиравецький в інтерв'ю ТСН.

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"Падіння цієї хвилі (другої - Ред.) буде десь до літа, влітку ми будемо мати меншу кількість госпіталізацій. Я не можу вгадати наскільки, але ми можемо опуститися і до 200-300 випадків в день по Україні. А далі, якщо ми все ж не перехворіли, і не зможемо встигнути провести масову вакцинацію, то, ймовірно, буде третя хвиля. Ймовірно, вона буде навіть незважаючи на вакцинацію", - розповів лікар.

За прогнозом Жиравецького третя хвиля не буде дуже потужною. Лікар вважає, що до кінця весни 2022 року вірус повністю зникне з України.

"Відповідно вона буде значно меншою, де перехворіє 25% населення. Ця хвиля вже не буде такою, яка є зараз. І те, що я прогнозував, якщо хвиля почнеться в кінці літа, то десь навесні вона закінчиться. Середина, кінець весни 2022 року практично майже повне зникнення вірусу", - резюмував медик.

Медик Павло Сільковський з Рівного впевнений, що третьої хвилі не буде в Україні.

"Я думаю, що загальної істотної хвилі в межах країни вже не буде. Очевидно, будуть якісь локальні спалахи в межах певних регіонів, де перехворіло трохи менше людей. Але це не те, що ми бачили до нового року по всій країні", - висловив думку лікар.

Як ми раніше писали, генетик розповів, скільки українців має перехворіти для одержання колективного імунітету.

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