Лікар назвав можливу дату третьої хвилі COVID-19

"Падіння цієї хвилі (другої - Ред.) буде десь до літа, влітку ми будемо мати меншу кількість госпіталізацій. Я не можу вгадати наскільки, але ми можемо опуститися і до 200-300 випадків в день по Україні. А далі, якщо ми все ж не перехворіли, і не зможемо встигнути провести масову вакцинацію, то, ймовірно, буде третя хвиля. Ймовірно, вона буде навіть незважаючи на вакцинацію", - розповів лікар.

За прогнозом Жиравецького третя хвиля не буде дуже потужною. Лікар вважає, що до кінця весни 2022 року вірус повністю зникне з України.

"Відповідно вона буде значно меншою, де перехворіє 25% населення. Ця хвиля вже не буде такою, яка є зараз. І те, що я прогнозував, якщо хвиля почнеться в кінці літа, то десь навесні вона закінчиться. Середина, кінець весни 2022 року практично майже повне зникнення вірусу", - резюмував медик.

Медик Павло Сільковський з Рівного впевнений, що третьої хвилі не буде в Україні.

"Я думаю, що загальної істотної хвилі в межах країни вже не буде. Очевидно, будуть якісь локальні спалахи в межах певних регіонів, де перехворіло трохи менше людей. Але це не те, що ми бачили до нового року по всій країні", - висловив думку лікар.