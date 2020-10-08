Лікар назвав вітамін, який знижує ризик зараження COVID-19: де міститься

Директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України академік Сергій Комісаренко назвав вітамін, який знижує ризик зараження коронавірусом і назвав продукти, в яких він міститься. Він пояснив, що у більшості пацієнтів, які загинули від COVID-19, був дефіцит цього вітаміну.

Академік Сергій Комісаренко розповів, що вітамін D значно знижує ризик заразитися на коронавірус, а тим, хто все ж таки заразився – легше перенести хворобу. Про це він повідомив в інтерв'ю для видання "Факти".

"Так, активний вітамін D. Спочатку в Австралії, а потім і в інших країнах провели аналіз вмісту вітаміну D в організмах людей, які видужали, а також померлих від коронавірусу. Виявилося, що у людей, що померли від цієї хвороби, був істотний дефіцит вітаміну D", - зазначив Комісаренко.

Він назвав продукти, в яких цей вітамін міститься у великій кількості, а також розповів про значення цього вітаміну для організму.

"В лососеві, оселедцеві, сардині та іншій рибі, коров'ячому молоці, яєчних жовтках... Наш організм сам виробляє цей вітамін — під дією сонячного світла. Точніше, ультрафіолету. Крім того, D3 можна придбати в аптеках. Добова доза цього препарату повинна становити від двох до чотирьох міжнародних одиниць", - пояснив академік і розповів, чому вітамін D раніше прописували немовлятам.

"До речі, в колишньому Радянському Союзі наш інститут був лідером по вивченню вітаміну D і розробив технологію його виробництва, яка була впроваджена на трьох підприємствах. Спочатку D3 рекомендували для запобігання рахіту у немовлят, але потім і для допомоги при остеопорозі, остеохондрозі, а також для профілактики широкого спектра інфекційних захворювань. На Київському вітамінному заводі випускається розроблений нашим інститутом комплекс вітаміну D3 і казеїну коров'ячого молока. Цей комплекс відрізняється високим ступенем біологічної доступності (здатністю препарату засвоюватися організмом), і в ньому високий вміст вітаміну D", - додав фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, кому категорично не можна лікувати коронавірус вдома.

А також розповідали про те, що лікарі заявили, що не всі хворі COVID-19 заразні.