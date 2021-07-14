Лікар назвав українцям вакцину, яка захищає від COVID-19 найкраще

Наразі нам доступні препарати американського, корейського, індійського та китайського виробництва.

Українці зважилися на унікальний експеримент

15 українців, які вже отримали по дві дози щеплення від коронавірусу різними препаратами, здали кров. Перша група добровольців щепилася аналогом європейської AstraZeneca - індійським Covishield. Друга - китайським CoronaVac. Третя - американським Pfizer.

В результаті показники кількості антитіл після двох вакцин Covishield та CoronaVac - виявилися майже однаковими. Від 789 до 3350 одиниць.

А ті, хто щепився Pfizer отримали від 13 до 40 тисяч антитіл, що у 10-12 разів більше, ніж після двох інших вакцин.

Більше - не значить краще

Проте лікарі кажуть, що така різниця не означає, що Pfizer захистить краще. Річ у тім, що цей препарат примушує наш організм виробляти антитіла кілька тижнів після щеплення. Тоді як Covishield та CoronaVac - лише кілька днів.

"Після певного рівня антитіл - він вже є зайвим. Це не те, що ви будете в сто разів більш захищені, чи ви тисячу років не будете хворіти. На жаль, це так не означає", - каже Борис Донський.

За словами Донського, хоча виробники Pfizer та Covishield й переконують, що їхній препарат захистить від усіх штамів (у тому числі й "Дельти"), ефективнішим є CoronaVac.

Лікар вважає, що цей препарат змушує людський імунітет запам'ятовувати всю структуру вірусу.

"Це більш консервативне щеплення, менш ефективне, але у випадку зміни вірусного геному, це щеплення може бути пріоритетним. Якщо людина приклеїть собі вуса чи надягне темні окуляри, ваша пам'ять про те, якою вона була на зріст, якої вона була ваги, допоможе вам її розпізнати", - каже Донський.