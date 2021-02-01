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Лікар назвав симптоми легкої форми коронавірусу: виглядає, як ГРВІ

Автор: Людмила Жукова

Коронавірус в легкій формі визначається певними симптомами. Серед них невисока температура або температура, яка зникає на 2-3 день без вживання будь-яких ліків.

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Про це розповів ТСН доктор зі Львова Тарас Жиравецький. При цьому легка форма COVID-19 виглядає, як ГРВІ, але має відмінні симптоми.

"Однозначно, може зникнути нюх, як при тяжкому, так і при легкому захворюванні. Невисока температура або температура, яка зникає на 2-3 день без будь-яких препаратів. Все виглядає, як ГРВІ. Тут головне питання: температура, слабкість і сатурація. Якщо ви на пульсоксиметрі бачите, що сатурація не падає нижче 94, то відповідно ми говоримо про легкий перебіг COVID-19 ", - розповів лікар.

Легка форма інфекції зазвичай зустрічається у молодих людей.

"Про біль в горлі, враховуючи тих пацієнтів, яких я зустрічав, то якщо біль сильний і триває кілька днів, то це часто переходить у більш важку форму COVID-19 і часто ускладнюється бактеріальними інфекціями. Хоча не завжди. Все дуже індивідуально", - каже лікар.

Для того, щоб дізнатися, чи хворіли ви чи ні, слід здати тест на антитіла. Також Тарас Жиравецький зазначив, що безсимптомна форма - це дуже рідкісне явище. Якщо у вас були які-небудь симптоми, краще упевнитися і здати тест на виявлення антитіл.

Як ми раніше писали, український лікар розповів, чому вакцинація від COVID-19 потрібна не всім.

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