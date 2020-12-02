Лікар назвав найнебезпечніший день під час хвороби на коронавірус

Український лікар з Харкова Андрій Пеньков розповів, який день під час хвороби коронавірусом є самим небезпечним через виникнення загрози для життя пацієнта.

Так, на 9-10 день хвороби може виникати цитокіновий шторм, при якому потрібна госпіталізація, пише lb.ua. В цей час у хворого на коронавірус виникають небезпечні процеси, що вимагають лікування стероїдами.

"Цитокіновий шторм починається після першого тижня хвороби - госпіталізація найчастіше необхідна саме в цей час. На 9-10 день з'являється задишка, гострий респіраторний дистрес-синдром. Але це не бактеріальні процеси, а гіперреакція імунної системи", - зазначає Пеньков.

Саме на другому тижні хвороби, за словами лікаря, можуть наростати імунологічні зміни в крові, спостерігається зростання показників всіх реактивних маркерів запалення.

Допоможе в такому випадку вчасно розпочате лікування стероїдними препаратами.

"Це той момент, коли треба використовувати серйозне лікування, але не антибіотиками. Ковід - це гормонозалежне захворювання, при якому може допомогти своєчасне лікування стероїдами. Є три основні патогенетичні лінії течії ковіда - гіперзапалення (цитокіновий шторм), гіперкоагуляція (мікротромбози у всіх органах, особливо в легенях, але і в серці, і в нирках), і гіпоксія, яка є одним з потужних руйнівних факторів. Це - причини всіх тяжких проявів і, по суті, смерті", - заявив лікар.

Раніше доктор Комаровський розповів, чому переглянув своє ставлення до головного захисного засобу від коронавірусу.

Крім того лікар-інфекціоніст заявив про неминучість введення локдауну в Україні і пояснив, чому така міра може зупинити поширення коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу зафіксовано 13 141 нових випадків коронавірусу і рекорд за кількістю одужань.