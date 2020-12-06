Лікар назвав реальні терміни закінчення епідемії коронавірусу в Україні

Коли в Україні перестануть хворіти на коронавірус (фото: РБК-Україна)

В Україні за останній місяць щодня фіксується 10-15 тисяч заражень. У зв'язку з ризиком зростання кількості випадків уряд запроваджував так званий карантин вихідного дня. Однак обмеження дали локальні результати та не сильно знизили кількість тих, хто заразився за добу. Незалежно від того, як влада буде намагатися стримувати вірус в країні, заражатися і хворіти на COVID-19 в Україні перестануть вже восени 2021 року. Лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський спрогнозував закінчення епідемії.

На думку медика, вже у вересні 2021 року можна буде з упевненістю говорити про те, що частина населення України має стійкий імунітет до коронавірусу. При цьому на утворення соціального прошарку, стійкого до вірусного агента, вплине кілька факторів – і вакцинація, і набутий імунітет шляхом перенесення хвороби. Про це фахівець розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Я сподіваюся, що ми відносно благополучно увійдемо в наступну осінь. З урахуванням того, що багато людей перехворіє, хтось вакцинується. До вересня 2021 року може бути сформований певний імунний прошарок, який погасить загострення епідемії", – коментує експерт.

Фахівець також повідомив, що багато, хто переніс COVID-19, отримали специфічний імунітет, який приймає форму спеціальних Т-клітин, а не антитіл, які є маркерами перенесеної хвороби.

"Неправильно говорити, що імунітет до коронавірусу зберігається до 6 місяців. Стільки визначаються в крові антитіла після перенесеного захворювання. Але імунітет до вірусних захворювань обумовлений не тільки рівнем антитіл, але і специфічно активованими лімфоцитами, "клітинним імунітетом". Скільки зберігаються вони, мені важко сказати. Можуть роками, можуть десятиліттями", – підкреслює інфекціоніст.

При цьому, за твердженням доктора, питання стосується тільки тієї форми коронавірусу, яка зараз поширюється в Україні. Якщо у Європу "увійде" новий штам вірусу, історія буде розвиватися зовсім інакше.

"Але тільки, якщо норки, що втекли в Нідерландах з мутованим вірусом, не рознесуть новий вірус, від якого ця вакцина імунітету не дає", – додав епідеміолог.

До цього Галімський також розповідав, кому можна буде не проходити вакцинацію.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що до 2021 року в Україні планують вакцинувати від коронавірусу половину населення. Це майже 21 мільйон осіб.