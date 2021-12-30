Лікар назвав препарати, які можуть викликати головні болі: будьте пильні

Кому можна, а кому не можна

Медик пояснив, що кофеїн підвищує артеріальний тиск, і якщо ви страждаєте артеріальною гіпертензією і спостерігається головний біль - то препарати, які містять кофеїн вам протипоказані.

Якщо ж у вас головний біль супроводжується зниженням артеріального тиску, то вам можна препарати, що містять кофеїн.

Євген зазначив, що лікування головного болю має бути не тільки симптоматичним, але має лікувати причину. Не забувайте, що найчастіше є головний біль напруги.

"При головному болю напруги, зокрема, симптоматично приймаються знеболюючі (нестероїдні протизапальні препарати, але не частіше 2-3 днів на тиждень)", - повідомив невролог.

Препарати, що містять кофеїн:

Цитрамон, аскофен, фармадол, аскопар, цитропак, флюколд, грипаут, хелпекс, кофан босналек, колдрекс, комбигрипп, копацил, пенталгін, седалгин плюс, ринза, солпадаїн, таміпул, тетрамол, п‘ятирчатка.