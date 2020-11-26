Лікар назвав основні способи поширення COVID-19: навіть під час крику

При звичайному диханні носом коронавірус не поширюється, а ось під час активної гучної розмови або крику – можна інфікуватися від зараженої людини. Про це розповів лікар Рівненської лікарні Павло Сильковський на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що зимовий період особливо небезпечний і підчепити коронавірус в холодну пору можна набагато швидше.

"Правила створюються для того, щоб рятувати, допомогти, впорядкувати. Але будь-які правила з часом повинні коригуватися. Інакше те, що має рятувати, починає вбивати. І дуже важливо тримати зв'язок з реальністю, щоб зміну правил проводити вчасно. Очікування людьми на вулиці перед банками, магазинами, установами було виправдано навесні та влітку. Але воно реально шкодить тепер. Я вже знаю чимало випадків, коли люди захворіли ковідом після того, як промерзли на вулиці, стоячи в черзі. У холодну пору люди повинні вільно заходити в приміщення, але бути в масках і поводитися тихо. Тому що передача вірусу здійснюється під час розмов, а не в тихому очікуванні", - пояснив медик.

Він додав, що тривале очікування транспорту на зупинках – це знущання з людей, а не спосіб захисту від інфекцій.

"І це призведе до зростання випадків, а не розв'яже проблему поширення. Так, це правило було виправдано у свій час. Але не зараз. Маска, спущена з носа — це не те ж саме, що оголені геніталії, як часто малюють на картинках. Ковід передається під час чхання і кашлю, під час крику і голосних розмов, а не під час звичайного дихання через ніс", - пояснив Сильковський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар розповів, хто не підчепить COVID-19 навіть після контакту з хворим.

А також розповідали про те, що стало відомо, коли з'явиться українська вакцина від COVID-19 і чи з'явиться взагалі.