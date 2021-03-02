Лікар назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу показана далеко не всім. Є шість протипоказань, за наявності яких щеплення робити не можна.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
Медик повідомив, що про протипоказання він найчастіше чує запитання від пацієнтів.
Протипоказаннями до вакцинації від COVID-19 є:
гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини;
важкі алергічні реакції в анамнезі;
гострі інфекційні та неінфекційні захворювання;
загострення хронічних захворювань. Вакцинацію проводять не раніше ніж через 2-4 тижні після одужання або ремісії;
вагітність і період грудного вигодовування;
вік до 18 років.
Доктор зазначив, що при підготовці до вакцинації не обов'язково робити тест на антитіла, але якщо людина знає, що у неї імунітет і вона перехворіла - то вакцинація їй не показана.
Як ми раніше писали, Степанов розповіділ про побічні ефекти при вакцинації від коронавірусу.
Нагадаємо, що раніше лікар назвала реальні ризики смерті в результаті вакцинації проти коронавірусу.
Раніше ми розповідали, як в Україні записатися на вакцинацію від COVID-19 і скільки чекати щеплення.