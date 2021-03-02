Лікар назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу показана далеко не всім. Є шість протипоказань, за наявності яких щеплення робити не можна.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Доктор зазначив, що при підготовці до вакцинації не обов'язково робити тест на антитіла, але якщо людина знає, що у неї імунітет і вона перехворіла - то вакцинація їй не показана.

вік до 18 років.

загострення хронічних захворювань. Вакцинацію проводять не раніше ніж через 2-4 тижні після одужання або ремісії;

Протипоказаннями до вакцинації від COVID-19 є:

Медик повідомив, що про протипоказання він найчастіше чує запитання від пацієнтів.

Як ми раніше писали, Степанов розповіділ про побічні ефекти при вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше лікар назвала реальні ризики смерті в результаті вакцинації проти коронавірусу.

Раніше ми розповідали, як в Україні записатися на вакцинацію від COVID-19 і скільки чекати щеплення.