Лікар назвав два небезпечних симптоми коронавірусу, коли потрібно викликати "швидку"

Лікар розповів про найбільш небезпечні симптоми коронавірусу, при яких потрібно терміново викликати "швидку" допомогу.

За словами медика Ярослава Ашихміна, невідкладно викликати бригаду "швидкої" треба, якщо у вас з'явилася задишка, а температура не знижується протягом декількох днів.

"При серйозному погіршенні самопочуття, коли є задишка, температура тіла тримається два-три дні вище 39 градусів, то потрібно викликати швидку", - зазначає медик.

Лікар також додав, що не потрібно займатися самолікуванням або ж вдаватися до "всяким БАДів, імуномодуляторів" та інших неперевірених засобів.

За його словами, препарати для профілактики коронавірусу не працюють, а лікування захворювання поки що залишається на рівні заліковування симптомів.

Раніше український лікар-анестезіолог Сергій Дубров розповів, коли хворий на коронавірус вже точно не заразний.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я поділилися позитивним прогнозом по коронавірусу. Директор відомства заявив, що побороти пандемію COVID-19 цілком реально.

Тим часом в Україні 13 882 нових випадки коронавірусу станом на середу, 25 листопада. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій областях та Києві.