Лікар назвав новий симптом коронавіруса: про нього ви ще не знали

Коронавірус в Україні заразив 5710 осіб, з них померли 151, 359 пацієнтів вилікувались від інфекції. Ізраїльський лікар розповів про новий і несподіваний симптом COVID-19, який можна сплутати з ознакою ГРВІ. Медик повідомив, що кашель з мокротою може вказувати на те, що людина хвора коронавірусом і їй необхідно зробити тест для точного встановлення діагнозу.

За словами медика, у 36% інфікованих зустрічався саме цей симптом.

"У 97% - температура. У 76% людей - слабкість і біль у м'язах. У 67% - сухий кашель, у 36% - кашель з мокротою", - повідомив ізраїльський лікар Борис Бріль "Обозревателю".

Також доктор розвіяв міф про діагностику COVID-19 методом затримки дихання. Спосіб полягає в тому, щоб на 10 секунд затримати дихання, якщо вам вдалося це зробити - коронавіруса у вас немає. Але Борис Бріль називає це фейком і способом від шарлатанів.

Нагадаємо, що найчастіші симптоми коронавіруса це:

підвищення температури тіла;

стомлюваність;

сухий кашель.

У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:

болі в м'язах і суглобах;

закладеність носа;

виділення з носа;

біль у горлі;

діарея.

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