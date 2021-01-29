Лікар назвав нетипові симптоми серцевого нападу, які легко не помітити

Лікар розповів про некласичні ознаки інфаркту (колаж РБК-Україна)

Про ризики серцевого нападу сигналізують не тільки такі класичні симптоми, як біль у грудях, але і деякі нетипові ознаки, на які можна легко не звернути увагу. Так, за нудотою чи болем у животі можна не запідозрити можливу небезпеку інфаркту.

Про це розповів британський лікар Алка Патель, пише Express.

Доктор також пояснив, як розпізнати загрозу серцевого нападу, і назвав його нетипові симптоми.

Медик звернув увагу, що через розташування серцевого м'яза біль у грудях визнано головною відмітною ознакою серцевого нападу. Проте зосередження уваги тільки на ньому не дозволяє охопити весь спектр можливих симптомів і може мати катастрофічні наслідки.

Як розповідає Патель, незвичною для багатьох ознакою інфаркту може бути неприємний стан, що нагадує шлункову інфекцію.

Науковець пояснив, що під час інфаркту відбувається роздратування довгого блукаючого нерва, що йде до кишківника, а також з'єднується з міокардом. Це і викликає "травну" симптоматику.

"Якщо у вас виникає незрозуміла блювота або постійна нудота, особливо при фізичних навантаженнях, це може бути тривожним сигналом. Коли серце вмирає через брак кисню, пошкоджена тканина виділяє ряд метаболітів, включаючи молочну кислоту, яка стимулює нервові волокна, що викликають нудоту і блювоту", - говорить Патель.

Іншим нетиповим симптомом інфаркту, від якого легко можна просто "відмахнутися", медик назвав несподівані прояви пітливості (наприклад, на долонях), в тому числі й раптове потовиділення вночі. Воно говорить про вкрай високе навантаження на серце, якому доводиться більше працювати, щоб перекачувати кров через вузькі, забиті бляшками артерії.

Раніше ми писали про те, що медики назвали приховані симптоми проблем із серцем та пояснили, на що слід звернути увагу.

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