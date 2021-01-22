Лікар назвав несподівані наслідки коронавірусу

Коронавірус в Україні трохи пішов на спад, але все одно залишається велика кількість людей, які хворіють у важкій формі. Для них інфекція не проходить безслідно. Про наслідки COVID-19 для пацієнта розповів кардіолог відділення кардіології Київської міської клінічної лікарні № 8 Олександр Яремчук.

Про прояви постковідного синдрому медик повідомив "Фактам".

"Багато пацієнтів скаржаться на слабкість, сухий кашель, невисоку (субфебрильну) температуру — 37,2—37,3 градуса. Це прояви так званого постковідного синдрому. Нерідко турбує задишка. Вона може виникати, якщо розвивається легенева недостатність або COVID-19 ускладнився інфарктом, вірусним міокардитом. Щоб виключити "серцеву" причину задишки, потрібно зробити ЕХО серця, а в більш складних ситуаціях — МРТ. Залежно від результатів обстеження лікар призначить препарати", - розповів Яремчук.

Також лікар розповів, як впоратися з дуже частим симптомом після інфекції - задишкою.

"Важливо частіше гуляти на свіжому повітрі, але в темпі, не викликає утруднення дихання. Щоб швидше відновити легеневу тканину, "роздихати" легені, можна в період одужання час від часу дихати через трубочку в баночку з водою. Корисно виконувати дихальну гімнастику, займатися йогою. Головне, щоб фізичне навантаження не викликала задишку", - зазначив медик.

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