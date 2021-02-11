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Лікар назвав кращий захист від коронавірусу: ефективніше, ніж звичайні маски

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 12:21
Лікар назвав кращий захист від коронавірусу: ефективніше, ніж звичайні маски Лікар назвав найбільш ефективний захист від коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус продовжує бушувати на території України та в усьому світі. Найбільш ефективним засобом захисту від зараження вважаються звичайні медичні маски. Вони є обов'язковими для відвідування публічних місць, супермаркетів і транспорту.

Відомий український лікар-вірусолог Вадим Арістов назвав засіб, який більш ефективний для захисту від COVID-19. Про це він розповів в прямому ефірі телеканалу "Україна 24".

Арістов вважає, що респіратори більш ефективні в захисті від коронавірусу і зараз вже немає дефіциту в цьому засобі.

"Мова вже має йти не про маски, а про респіраторах, через те, що ефект несподіванки або економічного дефіциту вже пройшов. Зараз потрібно користуватися правильним захистом при респіраторної інфекції", - зазначив лікар.

Він додав, що респіратори дають захист у 12 разів кращий, ніж звичайні медичні маски.

"Відомо, що респіратори мають у 8-12 разів більший захист, ніж медичні маски, шляхом того, що вони прилягають більш щільно, створюють повний контур прилягання і фільтрують через всю свою товщу. А маски все ж сконцентровані на захисті від передньої передачі, а зверху і з боків є щілини", - пояснив Вадим Арістов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названа група, яка найбільш вразлива до коронавірусу.

А також розповідали про те, що вчені перерахували нові симптоми COVID-19.

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