Лікар назвав найнебезпечніший вік у жінок: збільшується ризик смертельних захворювань

Чому менопауза може бути небезпечною

Професор Джон Стівенсон, лікар-консультант з метаболізму у Національному інституті серця та легень розповів, що з віком у всіх людей зростає ризик виникнення небезпечних захворювань.

У жінок зростає ризик серцевих захворювань після менопаузи, адже вони втрачають захисний ефект естрогену на артерії.

До того ж у такий період важливий догляд за шкірою. Експерти розповіли, що у 60 років шкіра зазвичай суха, тому саме час перейти на зволожуючий крем.

Зокрема, вітаміни А і С допоможуть вам повернути сяйво. Ретін А найкраще підходить після менопаузи. Він покращить функцію всіх шарів шкіри, допоможе дермі залишатися пружною.

Також жінкам потрібно споживати більше білка. Варто приймати принаймні один грам білка на кілограм маси тіла, і навіть більше, якщо ви ведете активний спосіб життя. Білок необхідний для імунного здоров'я, він важливий, оскільки наша імунна система працює менш ефективно із віком.

Від чого потрібно відмовитися

Окрім цього, жінкам варто відмовитися від напівфабрикатів. Краще додати до раціону більше овочів і фруктів та стежити за тиском. Щодня потрібно пити 1,7 -2 л води.

Не варто забувати про спорт, необхідно щодня ходити, але уникати важких фізичних вправ.

Спати найкраще від 7-ми до 8-ми годин на добу.