Лікар назвав характерні ознаки "Дельти", які не проявлялися при COVID раніше

Основні симптоми при захворюванні штамом "Дельта"

Зараз, каже лікар, пацієнти звертаються до нього із більш яскравою клінікою й не на другий-третій день її проявів, а в перший.

"До нас дуже часто звертаються люди не лише із високою температурою, лихоманкою, а й з приводу шлунково-кишкових проявів, чого ми раніше не спостерігали. Людина скаржиться на блювання, нудоту, діарею тощо", - розповів спеціаліст.

Також із характерного для мутованого штаму - іде ураження не тільки органів нюху, тобто порушення смаку та відчуття запаху, деякі люди скаржаться на приглухуватість, тобто порушення сприйняття звуків.

Спостерігаються й парестезії, тобто, людина відчуває певний біль на шкірі, що не було характерно для COVID раніше.

Також лікар прокоментував ситуацію із поширенням штаму "Дельта" на Закарпатті, де він працює.

"Я вам скажу по своєму прийому. Якщо минулого тижня у мене був один-єдиний випадок за цілий тиждень, то цього понеділка було вже три, у вівторок - два, тобто ця кількість зростає, і вона буде зростати проградієнтно", - прогнозує Петров.