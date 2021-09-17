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Лікар назвав головний симптом штаму "Дельта": відрізняється від інших

Автор: Людмила Жукова

Штам коронавірусу "Дельта" має основний симптом, який відрізняє його від інших. Це біль у м'язах.

Про це ТСН розповів Львівський медик Тарас Жиравецький.

Основними симптомами штаму "Дельта" є інтенсивний головний біль, біль у горлі, кашель і лихоманка.

"Симптом, який я спостерігаю у хворих штамом "Дельта" - це сильний біль у м'язах. Це основне, що відрізняє "Дельту" від інших штамів. Але ви маєте рацію: основними симптомами залишаються висока температура, зміна смаку і нюху, проблеми зі шлунком тощо", - розповів Жиравецький.

Доктор нагадав, що у пацієнтів з "Дельтою" стрімко можуть наступити ускладнення, тому потрібно бути максимально уважними до свого стану.

"У нас є проблема в тому, що вже на 6-7 день захворювання вже може бути серйозне ураження легенів, що вимагає госпіталізації. З попередніми штамами процес відбувався повільніше. Сімейним лікарям слід бути пильними", - підкреслив Тарас Жиравецький.

Медик зазначив, що вакцинація не дає 100% гарантії, що ви не захворієте.

"Однозначно, що у таких людей штам" Дельта "може бути: вакциновані можуть заражатися будь-яким штамом, зокрема"дельтою". Однак після вакцинації, ймовірно, вони перенесуть ковід легше. Зараз поки в Україні тільки починається нова хвиля і вже через місяць ми будемо бачити, наскільки вакцинація захищає від потрапляння в стаціонар українців", - резюмував він.

Як ми писали раніше, лікар розповів українцям, скільки населення вже має захист від COVID-19.

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Коронавірус "Дельта"