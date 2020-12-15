Лікар назвав два типи імунітету до коронавірусу і вказав терміни дії

Імунітет до коронавирусу буває двох типів (колаж: РБК-Україна)

Імунітет до коронавірусу у людей, які перехворіли на хворобу, може зберігатися протягом декількох років. При цьому імунітет, який утворюється після щеплення, може бути не такий стійкий.

Про це розповів лікар-імунолог Борис Донський в ефірі телеканалу Obozrevatel TV. Він також підкреслив, навряд чи щеплення від COVID-19 потрібно буде робити довічно. Через 2-3 роки проблеми може вже не бути.

Експерт розповів, що імунітет забезпечується не тільки антитілами. Також існує клітинний імунітет. Якщо антитіла впадуть, то залишаться клітини пам'яті. Але навіть якщо людина і захворіє, то у неї не повинно бути серйозних ускладнень.

Донський зазначив, що імунітет, який з'явився через хворобу і завдяки щепленню - це дві великі різниці.

"Це як власний досвід і досвід, про який ви прочитали в книжці. Власний ви ніколи не забудете, а прочитаний у книзі можна трохи призабути", - сказав він.

Нагадаємо, український лікар розповіла про так званий "постковідний синдром", і як його лікувати. За даними досліджень, до 80% людей страждають від наслідків коронавірусу ще протягом кількох місяців після одужання.

Раніше відомий український лікар розповів, коли все-таки потрібно збивати температуру.