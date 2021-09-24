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Лікар назвав два головні симптоми штаму "Дельта"

Автор: Людмила Жукова

Два головних симптоми штаму коронавірусу "Дельта" зараз - це розлад травлення і простудна симптоматика.

Про це розповів "Укрінформу" в.о. директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Микола Стовбан.

Які головні симптоми штаму "Дельта"

Медик назвав ознаки нового штаму, грунтуючись на симптомах пацієнтів, які зараз лікуються в стаціонарах на Прикарпатті.

До речі, зараз втрата нюху і смаку не супроводжує інфекції.

"Переважають розлади шлунково-кишкового тракту і простудні симптоми, плюс-підвищена температура. Робимо ПЛР-тест і підтверджується коронавірус. Рідко спостерігаємо втрату смаку і нюху у цих пацієнтів, як було раніше", - сказав Стовбан.

Хто потрапляє в стаціонари

Медик повідомив, що останнім часом в Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню щодня госпіталізують 5-6 осіб. Зараз у медзакладі на 170 койкомісць, де лікують 110 хворих.

Цікаво, що серед пацієнтів не молодь, а люди старшого віку. Всі вони не вакциновані від коронавірусу, зазначив лікар.

"Реанімація зайнята повністю. Зараз тут переважають люди старшого віку, і всі вони не вакциновані", - розповів Стовбан.

Тим часом статистика захворювань коронавірусом за останню добу не радує. За 23 вересня 2021 року в Україні зафіксували 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусу. Востаннє понад 9 тисяч хворих за добу виявляли наприкінці квітня.

Як ми раніше писали, Ляшко повідомив про завершення карантину і зняття масок.

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Коронавірус "Дельта"