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Лікар назвав чотири симптоми перенесеного коронавірусу

Автор: Анна Кисельова

Лікар назвав симптоми, які допоможуть визначити, яку хворобу ви перенесли

Симптоми коронавірусу в більшості випадків збігаються з симптомами грипу, так що говорити про коронавірус як про діагноз можна тільки за наявності результатів тесту. Часто навіть після звернення до лікарів при підозрі на коронавірус тест показує псевдонегативний результат і пацієнту можуть поставити діагноз – грип, ГРВІ та багато інших. Ви можете провести два тижні в ліжку, думаючи, що у вас звичайна застуда, однак може виявитися цілком навпаки.

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Лікар розповів, як визначити, що ви перехворіли на коронавірус. Про це пише видання "Новини.Ю".

Лікарі визначили, що багато наслідків цієї інфекції присутні в житті людини довгий час навіть після одужання. Саме з цих наслідків можна зрозуміти, що людина була хвора саме на коронавірус. Це актуально для тих, хто хворів у легкій формі та не робив тест.

Лікар Грошев Сергій розповів, що у перехворілих на коронавірус помічений кашель, задишка, загальна слабкість, а також порушений нюх. Слабкість з'являється через гіпоксію, яку викликає ураження легень. Тривалість симптомів залежить від кожного випадку.

"Чим більшою мірою була уражена легенева тканина, тим довше будуть зберігатися симптоми перенесеного вірусного захворювання. Тому важливо, щоб заходи з реабілітації починалися вже з перших днів захворювання", – підкреслив лікар.

Нагадаємо, раніше лікар-отоларинголог розповів, що втрата нюху при коронавірусі свідчить про те, що швидше за все COVID-19 пройде в легкій формі.

Також раніше ми писали: український епідеміолог заявила про те, що світові загрожує вже третій вірус, вакцини від якого досі ще не створили.

Прогноз погоди
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