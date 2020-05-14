Лікар з Києва переміг COVID-19 і описав симптоми: темніє в очах

Коронавірус переміг лікар-невролог з Києва. Олексій Ареф'єв, що працює в Міській клінічній лікарні №1 розповів про те, що хвороба протікала дуже важко - з двосторонньою коронавірусною пневмонією.

Відео з лікарем, що переміг COVID-19, показав Віталій Кличко під час брифінгу в четвер, 14 травня.

Медик каже, що повною мірою почав розуміти серйозність ситуації тільки тоді, коли почав відчувати нестачу повітря при простих щоденних діях - ходьбі, розмові по телефону.

"Коли починаєш кашляти, а в кінці цього нападу у тебе темніє в очах, - сказав Ареф'єв і додав - спочатку тобі вистачає дихання прохолодним повітрям під відкритим вікном, а потім тобі недостатньо навіть кисню, який подають тобі постійно".

Лікар нагадав, що коронавірус - це не фейк, і порадив українцям берегти себе і оточуючих, дотримуючись обмежень.

Лікар під час брифінгу Віталія Кличко розповів, як переніс коронавірус (відео: YouTube/КМДА)

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