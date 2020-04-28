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Лікар з Києва описала нетипові симптоми COVID-19: призводять до ускладнень

STYLERКоронавірус    28.04.2020 - 08:18
Лікар з Києва описала нетипові симптоми COVID-19: призводять до ускладнень
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус може проявлятися абсолютно граничними симптомами

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. Симптоми хвороби бувають гранично різними, як типовими, так і нетиповими. Від легких проявів ГРВІ навіть без температури до станів з високою температурою, ускладненнями у вигляді пневмонії, кисневої недостатності й необхідності перебування пацієнта у відділенні інтенсивної реанімації.

Про це розповіла лікар-інфекціоніст з Києва, завідувачка інфекційного відділення Олександрівської лікарні Людмила Мінова, йдеться в сюжеті ТСН.

Лікар каже, що перебіг хвороби - від початку до реанімації - може бути дуже стрімким. Хворий всього за кілька годин може опинитися в реанімації. При цьому багато пацієнтів з легкими симптомами лікуються вдома під наглядом сімейного лікаря.

"Все залежить від факторів ризику, які є у пацієнта - від віку і супутніх патологій", - розповідає лікар.

Людмила Мінова розповіла, що у пацієнтів в її практиці трапляються атипові прояви коронавірусу - діарейний синдром, а також порушення згортання крові, що може призводити до інфаркту міокарда та інсульту.

Коронавірус може викликати виникнення тромбів, як в малих кровоносних судинах, так і у великих артеріях. Якщо тромб виникає в коронарних артеріях, це призводить до інфаркту, тромбування судин мозку - до інсульту. При виникненні тромбів легеневих артерій може бути тромбоемболія легенів.

"Ці випадки захворювання є, вони описані у світі, і в нашій практиці. Дуже рідко, але такі випадки є", - додала інфекціоніст.

Лікар розповіла про симптоми коронавірусу (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, як відрізнити симптоми легкого перебігу коронавірусу від важкого і вчасно виявити різницю.

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