Лікар-інфекціоніст розповів, коли в Україні введуть "карантин вихідного дня" і локдаун

В Україні планують запровадити "карантин вихідного дня" і навіть повний локдаун. Лікар-інфекціоніст Вадим Арістов оцінив їх необхідність та ризики, а також розповів, де не варто носити маски, і як місцева влада повинна приймати рішення про дозвіл роботи підприємств. Про це медик розповів в ефірі Апостроф Live.

На питання про те, чи буде в Україні повний локдаун, експерт вважає, що рішення буде приймати Володимир Зеленський.

"Я думаю, що це рішення прийме безпосередньо президент Зеленський і це буде дуже несподівано", – вважає лікар-інфекціоніст.

Зараз Україна займає друге місце у світі за кількістю госпіталізованих хворих на 100 тисяч інфікованих. Першість забрала Чехія, яка вважається дуже постраждалою від коронавіруса країною. Тому вибору – вводити локдаун чи ні – просто немає, вважає експерт. Також він уточнив, що карантин вихідного дня в Україні не зможе радіально змінити ситуацію, хоча вплине на захворюваність.

"Безумовно, це змінить ситуацію. Будь-яке обмеження ефективності поширення вірусу буде зменшувати цю криву. Проте швидше за все, це не змінить все настільки радикально, як потрібно. Зараз треба розкласти по осі найбільш і найменш важливі для суспільства інститути. Важливими будуть, звичайно, громадський транспорт, банки, продуктові магазини, дитячі садки та молодша школа. Решта просто підвищують якість життя", – підкреслює Арістов.

Експерт зазначив, що носіння маски не повинно обмежуватися перебуванням в транспорті або приміщеннях. На вулиці, особливо у великих містах, відстань між громадянами досить невелика, що сприяє можливості заразитися.

"Якщо ви йдете десь у лісі, у полі, то можна без маски. А якщо ви йдете вулицею, то може бути ситуація, коли немає вітру, і ви можете вдихнути чиєсь повітря. Може бути ситуація, коли вітер принесе його до вас від когось, хто йде за 3-4 метри від вас", – вважає експерт.

Також експерт прокоментував можливість відсутності локдауна в Україні. На його думку, чудес не буває і тому потрібно приймати рішення, виходячи з епідеміологічної ситуації в країні. Щобільше, експерт вважає, що влада повинна приймати рішення про ослаблення карантину, грунтуючись на сотнях досліджень у регіоні, щоб дозволяти роботу підприємств без ризику для українців.

"Нас може пронести так, як колись Іран чи Білорусь, коли вони говорили, що у них все добре. А далі вже іноземці рахували їх загиблих за площами кладовищ, які збільшувалися з шаленою швидкістю. Вірус не вірить у якісь чудеса, він або конкретно гальмує на якомусь бар'єрі, або летить і поглинає все більше і більше. Мова повинна йти не про те, чи ми вміємо носити маски, а про те, скільки у нас є епідеміологів або медичних розслідувачів в кожному регіоні. Якщо якась міська рада виносить дурні рішення з дозволами на роботу закладів, вона повинна додавати кілька сотень таких розслідувачів у своєму місті", – заявив Арістов.

Тим часом в Україні новий антирекорд по коронавірусу. За останню добу (на 10 листопада) зафіксовано 10 179 нових випадків. І Харківська область є одним із "лідерів" за кількістю інфікованих.