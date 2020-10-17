Лікар-інфекціоніст розповів, коли коронавірус покине Україну: є надія

Епідемія коронавірусу в Україні може закінчитися лише після появи колективного імунітету в українців. А на це може піти ні багато ні мало - кілька років, але є надія.

Так, за словами лікаря-інфекціоніста з Київської міської лікарні №4 Євгена Дубровського, перехворіти має більшість українців. Про це пише ТСН.

"Цього ніхто не знає. Є припущення, що епідемія закінчиться, коли з'явиться колективний імунітет. Тобто перехворіє більшість населення. Але це - тривалий процес. На це може піти і рік, і два", - висловив припущення медик.

Але є ймовірність того, що штам вірусу SARS-CoV-2 стане слабшим.

"Є надія, що вірус змутує і ослабне. Теж цілком ймовірно і очікувано. Але це припущення", - додав Дубровський.

Що стосується найближчої перспективи, то ця зима точно буде непростою. Адже крім коронавірусу українців атакують і інші сезонні вірусні інфекції, які ніхто не скасовував.

"Але ми її (зиму. - Ред.) переживемо. Більшість одужає без особливих проблем. Але щоб не було страшного колапсу, паніки і безладу, потрібно вже зараз, вже сьогодні вирішувати важливі питання і швидко надолужувати те, що не зробили за півроку. Особливо це стосується збільшення медичних кадрів та реорганізації амбулаторної допомоги", - підкреслив Дубровський.

Тим часом в Україні черговий абсолютний антирекорд за кількістю хворих на коронавірус - 6410 нових інфікованих. З початку пандемії в Україні виявили вже 293 641 випадок захворювання COVID-19.

Раніше з'явилися докази вчених, що на ризики заразитися коронавірусом і тяжкість перебігу хвороби впливає група крові людини.