Локдаун, кінець пандемії і ковід-дисиденти: лікар-інфекціоніст відповів на важливі питання

В Україні триває обговорення введення жорсткого карантину через постійне зростання кількості хворих на коронавірус людей.

Чи потрібне введення строгих методів для зменшення хворих, як боротися з тими, хто досі не вірить в коронавірус, як сезонна епідемія грипу вплине на COVID-19 – розповів в інтерв'ю РБК-Україна відомий лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького Олександр Герасун.

Пандемія коронавірусу піде на спад не раніше весни 2021 року і дуже багато буде залежати від запровадження вакцинації

Прогнозувати спад пандемії досить важко, але більшість науковців вважає, що це станеться не раніше, ніж навесні 2021 року. І думаємо, що на це вплине впровадження вакцинації. Зараз на доклінічних і ранніх клінічних дослідженнях знаходиться близько 150 вакцинальних препаратів. На третю стадію дослідження пройшли дев'ять. Всі вони є достатньо ефективними, тобто, європейські, китайські, американські препарати у своїй більшості показують ефективність понад 90%. Але навіть ефективності понад 50% мало б вистачити для боротьби з пандемією при охопленні щепленнями достатньої кількості населення.

Вакцинація від грипу та дотримання карантинних правил зможуть знизити темп захворюваності та грипу, і коронавірусу

Станом на сьогодні захворюваність на грип є мінімальною. Плюс – багато людей щепилося, ясно, що недостатньо для створення колективного імунітету, але все ж досить багато. Моя особиста думка – епідемії грипу не буде. Обґрунтую.

Річ у тім, що і грип, і коронавірусна інфекція передаються однаково – повітряно-крапельним шляхом. Якщо всі будуть носити маски, якщо у нас буде карантин, то не будуть поширюватися ані коронавірусна інфекція, ані будь-яких захворювання, що передаються повітряно-крапельним шляхом.

Якщо все ж таки буде епідемія грипу, то тут є багато різних думок. Перша, щодо щеплень. Існує така інформація, що вірус грипу та коронавірусу мають спільні детермінанти, і що нібито вакцина від грипу у якийсь спосіб захищатиме й від зараження коронавірусом. Друге. І коронавірус, і грип розвиваються в клітинах дихальних шляхів і є ймовірність, що вони будуть конкурувати між собою за можливість репродукції у цих клітинах і будуть пригнічувати один одного.

Локдаун – не панацея від пандемії, але він здатний стабілізувати ситуацію і зменшити навантаження на медиків

Так, локдаун, на мою думку, найбільш дієвий метод боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Про це свідчать і попередні результати запровадження "карантину вихідного дня": сьогодні ми спостерігаємо зниження щоденної захворюваності. Звісно, це не зможе зупинити повністю розвиток пандемії, але дозволить її сповільнити, та зменшити навантаження на медичну систему. Звісно, це також питання економіки, але його я не беруся обговорювати.

Лікар-інфекціоніст Олександр Герасун (фото: facebook.com/alexander.herasun)

Нам не потрібно, щоб люди вірили в коронавірус, нам потрібно, щоб всі дотримувалися протиепідемічних правил

Завжди є ті хто вірять і ті, хто не вірять. Віра взагалі абсолютно ірраціональна. На жаль, кількість людей, які не вірять у COVID-19, прогресивно зменшується і це зумовлено тим, що збільшується захворюваність. Тепер вже навряд хтось може сказати, що у нього нема знайомого або родича, який би не хворів на коронавірусну інфекцію. І тут можна сказати, що є своєрідна карма. Люди, які найменше у це вірять – найчастіше хворіють, а деколи навіть і помирають. Але тут нема ніякої містики, це пояснюється дуже просто – люди, які не вірять у коронавірус, не дотримуються епідемічних норм і тому частіше заражаються.

А вертаючись до поняття віри – зрештою, нам і нема потреби, щоб в існування чи небезпеку вірусу вірили. Нам необхідно забезпечити дотримання протиепідемічних вимог, і тут вже стоїть питання на рівні держави. У нас ввели закон, який дозволяє штрафувати за відсутність масок у громадських місцях, це вже велике досягнення. І якщо це буде максимально жорстко, то і пандемія буде потрохи сповільнюватися.

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