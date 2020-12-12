Лікар-імунолог пояснила, як змусити імунітет ефективніше боротися з коронавірусом

Не завжди сильний імунітет захистить людину від вірусу - бувають і зворотні ситуації, коли людина зі слабким імунітетом, яка знаходиться в осередку інфекції, не заражається.

Це можна пояснити особливістю ангіотензинових рецепторів, відповідальних за регуляцію тиску (АПФ-2), розповіла головний позаштатний спеціаліст з клінічної імунології Київської області Тетяна Бондаренко, передають "Факти".

Імунолог і алерголог зазначила, що вірус потрапляє в організм, зв'язуючись з ними.

"Діти в основному хворіють COVID-19 легко, тому що цих рецепторів у них менше, а з віком кількість може збільшуватися, особливо у пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи", - сказала доцент.

Фахівець також прокоментувала твердження про те, що приймання вітамінів С і D та цинку може вберегти від захворювання на коронавірусну інфекцію.

"Вітаміни та мікроелементи зміцнюють організм. Також посилюють здатність імунної системи адекватно розпізнавати вірусну частинку і реагувати на неї захисними титрами антитіл або виробленням клітин, що вбивають вірус. Але слід правильно приймати вітаміни профілактично, а якщо вірус наздогнав, то дози повинен призначити лікар", - звернула вона увагу

Імунолог наголосила, що вітамін С є потужним антиоксидантом, який добре розріджує кров - це потрібно, щоб кисень і поживні речовини без перепон надходили в життєво важливі органи.

"Вітамін D зміцнює імунний захист. Але передозування вітамінів С і D призводить до зайвого відкладення кальцію в нирках та інших органах. Цинк теж підтримує імунітет у бойовому стані. Однак, якщо брати мікроелемент безконтрольно, можуть бути нудота і блювота", - попередила Бондаренко.

Вона нагадала, що якщо людина харчується повноцінно, їсть багато овочів і фруктів, то організм отримує всі необхідні вітаміни та мікроелементи.

Раніше медики назвали три ознаки, на які потрібно звернути увагу та які сигналізують, що організм вимагає цинку.

Нагадаємо також, що нещодавно секретар РНБО заявив українцям про те, що цибуля і часник допоможуть протистояти коронавірусу.